T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kahvede fenalaşarak yaşamını yitirdi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde çay içmeye gittiği kahvede fenalaşarak yere düşen Ümit Korkmazer (39), götürüldüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

24 Aralık 2018 16:10

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İnegöl ilçesinde çay içmeye gittiği kahvede fenalaşarak yere düşen Ümit Korkmazer (39), götürüldüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay, Osmaniye Mahallesi Dere Sokak\'taki kahvede meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Ümit Korkmazer, çay içmek için kahveye gitti. Kokmazer, kahvede otururken bir anda fenalaşarak yere düştü. Ümit Korkmazer, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı. Ancak, Korkmazer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yavuz YILMAZİNEGÖL Bursa DHA BURSAKorkmazerOlay Osmaniye Mahallesi Dere SokakEvliKokmazerDevlet HastanesiAncak KorkmazeryapılanOlaylaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24