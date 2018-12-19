Kahvede çay yerine süt içiyorlar

Sinan UÇAR/KÖSE (Gümüşhane), (DHA)- GÜMÜŞHANE\'nin Köse ilçesinde, çay ocağı ve kahvelerde, çay yerine süt içiliyor.

İlçede, kahveler ve çay ocaklarında çay yerine süt içiliyor. Hava sıcaklığının eksi 20 derecelerde ölçüldüğü ilçede satılan sıcak süt, Köselilerin ilk tercihi oluyor. Kahvehane işletmecisi Yaşar Taşkın beslediği büyükbaş hayvanlarından sağdığı sütleri kaynatarak müşterilerine sunuyor.

Taşkın, müşterilerinin isteklerinden yola çıkarak süt satmaya başladığını belirterek, \"Büyükbaş hayvanlarım var. Onlardan sağıyoruz, getirip kahvede kaynatıp müşterilerime veriyorum. Halkımız süte rağbet gösteriyor ve çok da memnun kalıyorlar. Günlük 20 kilo süt satıyoruz\" dedi.

Kahvede süt içen Hacı Ahmet Şen de \"Kahvede süt içmek güzel. Oldukça besleyici. Kış aylarında süt içerek hasta olmuyoruz Organik süt. Sabah kahveye geldiğimizde sıcak süt içiyoruz. Süt içmek başka, çay başka. Sütün yeri ayrı\" diye konuştu.



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