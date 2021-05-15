Kahveciler Odası Başkanı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: 19 sene oy verdik, 14 ay bizi idare edemediniz; hakkımızı helal etmiyoruz

Ankara Kahveciler ve Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz" sözlerine yanıt verirken "Biz nasıl helal edelim, açız, 14 aydır perişanız. Neden bizim sesimizi duymadınız. Bu esnaf ve zanaatkar size 19 sene oy verdi, ama ne yazık ki 14 ay bizi idare edemediniz, haklarımızı helal etmiyoruz" dedi.

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Ankara Kahveciler ve Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, Erdoğan'ın "helallik istemesini" ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Tam kapanma sürecine ilişkin Güven, "Tam kapanma dediler ama tam kapanma değildi. Ne yazık ki kahveci esnafı, tüm esnaf ve zanaatkar son derece perişan oldu. Bu ikinci Ramazan Bayramı'nda 14 aydır kapalı olan kahveci esnafı ve tüm esnaf ve zanaatkar çok mağdur oldu" dedi.

Güven, Pazartesi günü yapılacak Kabine Toplantısı öncesi, kahvehanelerin, işletmelerin açılmasını istedi. Bir kereye özgü, 1000 TL destek verildiğini anımsatan Güven, şöyle devam etti:

"500 TL de kira yardımı yaptınız. Onu da bayramdan önce bile yatırmadınız. Bu kahveci esnafı, acaba bayramda evine şeker alabildi mi, çocuğuna harçlık verebildi mi? Bu bayramımız bizim buruk geçti. Sayın Cumhurbaşkanım, artık bıçak kemiğe dayandı, bizim kahvehaneleri açın. Evimize ekmek parası götürelim.

"Mağdur olan esnaftan helallik istiyorsunuz. Biz nasıl helal edelim, açız, 14 aydır perişanız. Neden bizim sesimizi duymadınız. 14 aydır Ankara'nın göbeğinde bir sivil toplum örgütü başkanı İsa Güven konuşuyor. Hadi siz duymadınız da, sizin il başkanınız da mı duymadı? Milletvekilleriniz de mi duymadı? Külliyedeki insanlar da mı bizi duymadı? Yazıktır, günahtır. Bizden helallik istiyorsunuz. Bu esnaf ve zanaatkar size 19 sene oy verdi, ama ne yazık ki 14 ay bizi idare edemediniz, haklarımızı helal etmiyoruz."