Kahve yararlı mı, zararlı mı?

Harvard Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, günde 6 fincan kahve içen kişilerin kalp krizi geçirme riskleri oldukça düşük. Fakat yine aynı araştırmanın sonuçlarına göre, kahve içmek kansere yakalanma riskini azaltmıyor.



41 bin 736 erkek ve 86 bin 216 kadın arasında yapılan araştırmaya göre günde en az üç fincan kahve içen kadınların içmeyenlere oranla kalp krizi geçirme riski yüzde 25 daha az.



Ayrıca uzmanlar ise araştırmanın çok yeni olduğunu ve kahvenin yararları yanında uyku problemi ve psikolojik sorunlara yol açtığı gerçeğinin değişmediğini belirtiyorlar.

