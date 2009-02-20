Kahve ve sigara meme ağrısına neden olabilir

Kadınlarda meme ağrısının çok sık görüldüğüne dikkat çeken Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Alp Demirağ yaptığı açıklamada, “Kahve, kola, sigara ve yanlış sütyen kullanımı meme ağrısını artırabiliyor. Bu nedenle “Mastalji” yani meme ağrısı tedavisinde hastalarımıza bu faktörlere dikkat etmelerini öneriyoruz” diyor.



Kadınlarda memeyle ilgili olarak en sık rastlanan şikâyetlerden birisi tıp dilinde adı “mastalji” olan meme ağrısı...



Kadınların büyük derdi



Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Alp Demirağ Milliyet gazetesine yaptığı açıklamada, kadınların neredeyse yarısının meme ağrısı şikâyeti bulunduğuna dikkat çekiyor.



Meme ağrılarına çeşitli faktörlerin neden olduğunu belirten Dr. Demirağ, bu nedenleri şöyle sıralıyor:



“Yapılan araştırmalara göre kahve, kola gibi kafeinli maddeler ve sigaranın meme ağrısında önemli etkileri bulunuyor. Ayrıca kullanılan sütyenler ve bazı baharatlı yiyecekler de meme ağrısını tetikleyebiliyor.”



Üç çeşit ağrı var



Meme ağrılarının üç biçimde ortaya çıktığını belirten Dr. Demirağ, meme ağrısı hakkında şu bilgileri veriyor:



“Meme ağrısı üç biçimde ortaya çıkar: Siklik meme ağrısı yani âdetten birkaç gün önce başlayan ve âdetten sonra geçen meme ağrısı. İkincisi nonsiklik meme ağrısı ise âdetle ilgisi olmayan ağrıdır. Üçüncüsü ise meme dokusu ile ilişkili olmayan ancak komşu kas iskelet sistemine bağlı ağrılardır.”



Memesi ağrıyan kadınların genellikle meme kanseri oldukları endişesine kapıldığını belirten Dr. Demirağ “Oysa meme kanseri olan hastaların meme ağrısı ile polikliniğe başvurma oranı yüzde 1’ in altındadır” diyerek tedavi konusunda şu bilgileri veriyor:



“Hastanın yaşına göre bazı testleri yapıyoruz. Hastamız 40 yaşın üzerindeyse mamografi, altındaysa ultrasonografi çektiriyoruz. Eğer bir sorun görünmüyorsa mastalji tedavisini uyguluyoruz. Bitkisel bir tedaviyle hastanın her gün tek bir ilaç almasını öneriyoruz. Genellikle yüzde 90’ı bu tedaviye cevap veriyor. Bunun yanında hastamıza beslenme biçimine dikkat etmesini ve doğru sütyen kullanmasını öneriyoruz. Özellikle sporcuların kullandığı destekli sütyenleri kullanmasını tavsiye ediyoruz. Bütün bu tedavi planıyla yüzde 90 başarı sağlıyoruz.”

