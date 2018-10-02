Kahve ürünlerine talep yüzde 324 arttı

İSTANBUL, (DHA) – E-TİCARET platformu Hepsiburada, 1 Ekim Dünya Kahve Günü’nün ardından müşterilerinin kahve tercihlerini inceledi. Eylül 2018’de, geçtiğimiz yıla göre kahve kategorisine ilgi yüzde 324 arttı.

En çok talep hazır kahvelere gelirken, onu sırasıyla filtre ve çekirdek kahveler, Türk kahvesi, kahve kapsülleri, süt tozu ve sıcak çikolata takip etti. Kahve alışverişinin en çok 36-45 yaş aralığı tarafından yapıldığını belirten Hepsiburada, kahve kategorisine erkeklerin kadınlardan yaklaşık 5 kat daha fazla ilgi gösterdiğini vurguladı.

En çok kahve tüketen illerin başında İstanbul gelirken onu sırasıyla Ankara, İzmir, Kocaeli, Antalya, Bursa, Tekirdağ, Muğla takip etti.

EN ÇOK TÜRK KAHVESİ MAKİNESİ TALEP EDİLDİ

En çok talep edilen kahve makineleri incelendiğinde, Türk Kahvesi makinelerine yoğun talep olduğu görüldü. Türk Kahvesi makinelerinden sonra ise en çok filtre kahve makineleri rağbet gördü.