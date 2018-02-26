Kahve önünde oturan 3 kişiyi tabancayla vurup kaçtı

Mehmet SEZGİN/ SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde kimliği belirsiz kişi, kahve önünde oturan akraba 3 kişiye tabancayla ateş edip kaçtı, yaralılar hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde Camikebir Mahallesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, bilinmeyen nedenle kahvenin açık alanında oturan birbirleriyle arkaba Şeyhmus Gülalan, Sedat Gülalan, ve Cengiz Gülalan\'a tabancayla ateş açıp kaçtı. Vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanan 3 kişi, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Şeyhmus Gülalan\'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren saldırganın kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.



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