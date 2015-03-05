Kahve kalp dostu mu?



Sağlık dergisi Heart'ta yer alan, Güney Kore'deki Kangbuk Samsung Hastanesi'nde yapılan araştırmaya göre kahve içmek atardamarların tıkanmasını engellemeye yardım ediyor. Bilim insanları bu araştırmayı günde 3-5 fincan kahve içen 25 bin çalışanla yaptı. Buna göre iş yerinde günde 3-5 fincan kahve içenlerin kalp hastalıklarına yakalanma riski daha düşük görünüyor.

Bilim insanlarının yaptığı bu çalışma, 'Kahve kalbe iyi mi, yoksa kötü mü geliyor?' tartışmasını yeniden başlattı. Çünkü daha önce yapılan araştırmalar kahvenin bir risk faktörü olduğunu, zira kolesterin değerlerinin ve tansiyonun yükselmesine neden olduğuna işaret ediyor. Ancak bu konuda elle tutulur kesin bir kanıt yok.

Aslında Güney Kore'de yapılan araştırmanın çıkış noktası kahve tüketimi değildi. Bilim insanlarının araştırmadaki hedefi atardamar hastalıklarının nedenlerine ışık tutmaktı. Kalp krizine de yol açabilen koroner arterlerdeki daralma ya da tıkanıklıkları mercek altına almayı hedefliyorlardı. Çünkü koroner kalp hastalıklarında atardamar, yağlanma nedeniyle zamanla tıkanıyor. Bunun sonucunda ise kalbe yeterince oksijen içeren kan pompalanamıyor. Araştırmacılar tarama yardımıyla koroner damarlardaki küçük kalsiyum depolarını görünür hale getirdi. Çünkü bu durum damarlardaki kireçlenmenin ilk işareti sayılıyor.

Araştırmaya katılanların hiç birinde koroner kalp hastalığına dair işaretler tespit edilmedi. Ancak araştırmaya katılan her on kişiden birinde ilk kireçlenme belirtilerine rastlandı. Araştırmacılar bu sonuçları katılımcıların kahve tüketimi ve bunun yanı sıra sigara, spor ve aileden gelen kalıtsal rahatsızlıklar gibi kalp için risk oluşturan diğer faktörlerle birleştirdi. Sonuç olarak günde birkaç fincan kahve içenlerde, hiç kahve içmeyen ya da aşırı derecede kahve tüketenlere oranla daha az kalsiyum birikimine rastlandı. Ancak bilim insanları bu araştırmanın sonuçlarının kesinleşmesi için, başka araştırmaların da yapılması gerektiğini belirtiyor.