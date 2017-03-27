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Sağlık

Kahve, kadınlarda depresyon riskini etkiliyor mu?

Genellikle uyandırma etkisi ile bilinen kahvenin, beyindeki kimyasal süreçleri etkilemesi nedeniyle depresyon üzerinde de etkili olduğu belirtildi

27 Mart 2017 21:47

ABD’deki Harvard Üniversitesi’nden bilim insanları kahve içmenin kadınlardaki depresyon riskini önemli ölçüde azalttığını keşfetti.

Genellikle uyandırma etkisi ile bilinen kahvenin, beyindeki kimyasal süreçleri etkilemesi nedeniyle depresyon üzerinde de etkili olduğu belirtildi. ABD'deki 50 bin kadının katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada, bilim insanları kadınların son 10 yılki sağlık durumuyla ilgili verileri inceledi.

İncelemede, bilim insanları çoğu kahve tüketmeyen 2 bin 600 kadının depresyon geçirdiğini tespit etti. Araştırma sonucunda günde iki veya üç kez kahve içilmesinin depresyon riskini yüzde 15 oranında azalttığı sonucuna varıldı.

 

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