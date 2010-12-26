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Yaşam

Kahve ısıtıcısı otobüsü kül etti

Düzce'de 37 yolcusu bulunan otobüs, seyir halindeyken elektrik arızası nedeniyle yandı.

26 Aralık 2010 02:00

T24 - Düzce'de 37 yolcusu bulunan otobüs, seyir halindeyken elektrik arızası nedeniyle yandı.
 


Düzce'de bir yolcu otobüsü, TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken alev alarak yandı.

Edinilen bilgiye göre, Rize'den İstanbul'a gitmekte olan Halim Getir'in kullandığı 53 AP 222 plakalı yolcu otobüsü, Düzce TEM Otoyolu'nun Hacıahmetler köyü mevkisinde seyir halindeyken yanmaya başladı.



Otobüsün içini kısa sürede dumanlar sararken, sürücü Halim Getir, otobüsü yol kenarında durdurarak yolcuların inmesini sağladı. Panik halinde otobüsü terk eden yolcular, eşyalarını kurtarmaya vakit bulamadı.

İçerisinde 37 yolcu bulunan otobüs tamamen yanarken, olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını uzun uğraşlar sonucunda söndürebildi.

Yolcular, yangının bir anda çıktığını anlatarak, ''Ne olduğunu anlayamadık. Canımızı zor kurtardık'' dediler.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının elektrik arızasından çıktığı belirtildi.

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