Kahve diyabeti önlüyor

T24 - Fareler üzerindeki deneyler önceki bulguları doğruladı: Kahve tüketimi diyabet riskini azaltıyor.















Fare deneyleri, yaygın hastalığa karşı umut verdi. Bilimciler, kahve tüketiminin halk arasında “şeker hastalığı” olarak bilinen diyabeti önlediği yönünde güçlü kanıtlar bulunduğunu açıkladılar.

Amerikan Kimya Derneği tarafından yayınlanan Journal of Agricultural and Food Chemistry dergisinde bulgularını açıklayan araştırmacılara göre, kahvenin Tip-2 diyabet denen ve dünyada giderek yaygınlaşan hastalığa karşı önleyici etkisini sağlayan, içerdiği kafein adlı madde.

Araştırmayı yöneten Fumihiko Horio ve ekip arkadaşları, daha önce de düzenli kahve tüketiminin diyabet riskini azalttığı yolunda bulgular olmasına karşılık, fareler üzerinde ilk kez yaptıkları deneylerin kahvenin “diyabetsavar” etkisini açıkça ortaya koyduğunu belirttiler.

Deneylerde araştırmacılar laboratuvar farelerinin bir grubuna düzenli olarak kahve, bir grubuna da su vermişler. Sonuçta “kahve tiryakisi” farelerde kan şekeri düzeylerinin yükselmediği ve insuline karşı duyarlılığın arttığı, böylelikle diyabet riskinin azaldığı gözlenmiş. Kahvenin ayrıca yağlanmış karaciğerlerde ve yangılı adipositokinlerde de olumlu yönde değişikliklere yol açarak diyabet riskini azalttığı da belirlenmiş.

Daha önce kahve içmenin Parkinson hastalığını önlemede de yarar sağladığı gösterilmişti.