Kahve devinden kötü haber, bir devir sona mı eriyor?

T24

İtalyanlar kadar dünyanın dört bir yanından kahveseverlerin de vazgeçilmezlerinden olan moka cezvelerinin sembol üreticisi Bialetti, şirketin 68 milyon Euro borcu olduğunu açıkladı.

Alfonso Bialetti Grup’tan cuma günü yapılan açıklamada, şirketin sadece bu yıl 15.3 milyon Euro kayıpta olduğu kaydedilirken; markanın hayatta kalmasına dair de ‘şüpheler’ bulunduğu ifade edildi.

1930 yılından bu yana kullanılan ve dünya genelinde milyonlarca evi kahve kokusuyla dolduran cezvelerin, kahve dükkanları ve modern kapsül makineleriyle ‘mücadeleyi’ kaybettiği yorumları yapılırken; ABD’li yatırım şirketi Och-Ziff Capita’yla 35 milyon Euroluk yeniden yapılandırma görüşmelerini sürdüren şirketin İtalyan iflas yasaları kapsamında koruma için başvurduğu belirtildi.