Kahve 2080 yılında yok olabilir

İngiliz bilim insanları yaptıkları araştırmada iklim değişikliği nedeniyle kahve çekirdeklerinin 2080 yılında tamamen yok olabileceğini ortaya çıkardı. Bu durum dünya kahve endüstrisinde büyük zarara yol açabilir.



İngiltere’de yapılan ve sonuçları Plos One bilim dergisinde yayımlanan araştırma, iklim değişikliğinin kahve çekirdeği üretimini olumsuz etkileyeceğini ve Arabica kahve çekirdeğinin 2080 yılında tamamen yok olabileceğini gösterdi.

Araştırmaya imza atan Londra'nın batısındaki Royal Botanik Bahçesinden bilim insanları, sera gazı etkisi yüzünden kahve çekirdeklerinin yüzde 33 ila yüzde 99,7 arasında azalabileceğini ortaya koydu.

Zengin genetik çeşitliliğe sahip Arabica kahve çekirdeklerinin yok olmasının, kahve endüstrisi için çok büyük zarara yol açacağı tahmin ediliyor.

Etiyopya'da keşfedilen ilk kahve bitkisinden türeyen Arabica kahve ağacı, yılda yaklaşık 5 kilogram meyve veriyor ve bu meyvelerden 1 kilogram kahve çekirdeği elde ediliyor.

Dünya kahve üretiminin yüzde 70'ini oluşturan Arabica kahve çekirdeği, Türk kahvesi üretiminde de kullanılıyor.