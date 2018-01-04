Kahvaltı yaptığı taksiciyi öldürmüş (2)

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ÇANTASI CEPHANELİK GİBİ Adana'da portakal bahçesinde yakalanan cinayet zanlısı Fuat Demirdelen'in çantasından çıkanlar polisleri şoke etti

04 Ocak 2018 14:54

ÇANTASI CEPHANELİK GİBİ
Adana\'da portakal bahçesinde yakalanan cinayet zanlısı Fuat Demirdelen\'in çantasından çıkanlar polisleri şoke etti. Çantadan çıkanlar şöyle:
\"244 fişek, 1 av tüfeği, 3 tabanca, biri kanlı 4 bıçak ve kılıfı, 2 cep telefonu, 2 dürbün, 2 gözlük, 1 cop, 1 balta, 3 şarjör, 1 saat, 9 havai fişek rampası, 2 gaz spreyi, 6 meşale, 3 dizlik, 1 kamuflaj renkli hücum yeleği, 6 USB bellek, 1 ara kablo, 1 şarj cihazı, 1 pusula, 2 kelepçe, 1 çift eldiven, 1 fener, 1 yan keski, 1 kask, 1  tüfek kılıfı,  şapka, külot, mont, ayakkabı, kar başlığı, tişört, kazak.\"

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CEPHANELİK GİBİ AdanaFuat DemirdelenUSB

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