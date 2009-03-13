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Sağlık

Kahvaltı yapmadan çıkmayın

Öğünler içinde 'en önemli' olarak nitelendirilen sabah kahvaltısında yenilen besinlerin miktar ve içeriği günün verimli geçmesini sağlıyor.

13 Mart 2009 02:00

Öğünler içinde 'en önemli' olarak nitelendirilen sabah kahvaltısında yenilen besinlerin miktar ve içeriği günün verimli geçmesini sağlıyor. Uzmanlara göre, güne istekli başlamak ve elverişli bir biçimde sürdürmek için kahvaltıda yenilenler önem taşıyor.

Hayat Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ahmet Özkul Habertürk’e yaptığı açıklamada, kahvaltı yapılmazsa yorgunluk, baş ağrısı, dikkat ve algılama azlığı gibi sıkıntılar yaşanabileceğini söyledi.

Çocuklarda okul başarısının düştüğünü anlatan Özkul, "Hastalıklara karşı vücut direnci azalır, yorgunluk ve bitkinlik meydana gelir. Doygunluk sağlanması ile birlikte bu durum ortadan kalkar. Bedenin düzenli çalışması için kan şekerinin belirli bir düzeyde olmasının önemini bilmemiz lazım." şeklinde konuştu.

Özkul, "Düzenli aralıklarla uygun miktarlarda beslenildiğinde ise kan şeker düzeyi alçalıp yükselmiyor ve vücut düzenli çalışabiliyor. Kahvaltı yapmayanlarda iş verimi önemli ölçüde azalır, anlama ve kavrama hızı düşer. Bu kişiler egzersiz yaptıklarında baş dönmesi, bulantı ve kusma şikâyetleri meydana gelir. Düşük protein içeren kahvaltıdan sonraki ikinci ve üçüncü saatler arasında kan şekerinin açlık seviyesinin altına düştüğü belirlenmiştir" dedi.

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