Kahvaltı yapan çocuk daha zeki

ABD Pennsylvania Üniversitesi'nde yapılan araştırmayla düzenli kahvaltı yapan çocukların daha zeki olduğu tespit edildi. Araştırma sonuçlarına göre, kahvaltı yapmayan çocukların konuşma becerisi her zaman ya da çoğu zaman kahvaltı yapanlara göre 5,58 puan, başarı düzeyi 2,50 ve IQ seviyesinin 4,6 puan düşük.

6 yaşında çocuğun bilişsel becerisinin hızla geliştiğini belirten bilimciler, kahvaltının beslenme ve sosyal etkilerinin önemli rol oynadığına, gece aç kaldıktan sonra kahvaltının beyin için ''benzin'' niteliği taşıdığına dikkati çekti.

Kahvaltıda ebeveynlerle iletişimin de beynin gelişimini etkilediğini, sohbetler sayesinde çocuğun kelime haznesi, genel kültürü ve anlama gücünün geliştiği kaydedildi.

Araştırmaya katılanlardan Cianghong Liu, çocukluk döneminin beslenme alışkanlığı ve yaşam tarzının belirlenmeye başladığı kritik bir dönem olduğunu ve uzun vadede sağlığı etkilediğini vurguladı.

(ntvmsnbc)