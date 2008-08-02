Kahvaltı Köyü

Çocuğunuza kahvaltı alışkanlığı kazandırabilecek sıcak bir tarif.



Hazırlama süresi: 15 dakika



1 kişilik



Gerekli malzeme



2 dilim tost ekmeği

1 tatlı kaşığı krem peynir

30 gr beyazpeynir

Mısır taneleri

Yarım dolmalık kırmızıbiber

1 küçük salatalık

1 haşlanmış yumurta

1 kiraz domates

3’er yeşil ve siyah zeytin

1 tatlı kaşığı reçel

1 tutam kıyılmış dereotu

1 dal maydanoz



Hazırlanışı



Bu tarifi çocuğunuzla birlikte hazırlayabilirsiniz. Bir dilim tost ekmeğini bir tabağa yerleştirsin. Siz de diğer ekmekten üçgen bir parça keserek tabaktaki ekmeğin üzerine çatı şeklinde yerleştirin. Kalan ekmek parçasından dikdörtgen küçük bir parça kesip baca şekli verin. Beyazpeynirden dikdörtgen bir parça kesin. Çocuğunuz kapı olacak şekilde ekmeğin üzerine yerleştirsin. Kalan peynirden 2 küçük kare kesip pencere şekli verin. Kırmızıbiberden önce kapı için uzun ince bir parça kesip peynirin ortasına gelecek şekilde yerleştirin. Kare kestiğiniz kırmızıbiberin yanından üçgen bir parça daha kesin. Çocuğunuz bu parçayı perde olarak kare peynirlerin üzerine yerleştirsin. Çatı ile bacanın üzerine çilek veya vişne reçeli sürsün. Ağaç yapımı için salatalıktan 5-6 cm boyunda bir dilim kesin. Ev olarak hazırladığınız tost ekmeğinin yanına yerleştirebilir. Üzerine yumurtadan yuvarlak bir dilim kesip yerleştirin.Yumurtanın etrafına sırasıyla yeşil ve siyah zeytinlerden yuvarlak dilimler kesip yerleştirin. Salatalıktan ağaç gövdesinin yanına kıyılmış maydanoz ile yaprak görüntüsünü çocuğunuz yapabilir.Kıyılmış dereotlarını da salatalığın alt kısımlarına serpiştirerek çimen yapabilir. Ortadan ikiye kestiğiniz kiraz domatesleri güneş yapımı için kullanabilir. Domatesin etrafına mısır tanelerini sıralayabilir. Sabah kahvaltıları için çok güzel bir seçenek.





(Lezzet)