Kahvaltı etmeyen çocuklarda dikkat eksikliği oluyor

Anneyiz Biz’de yayımlanan habere göre, okul çocuklarında yapılan araştırmalar çocukların büyük çoğunluğunun kahvaltı etmeden okula gittiklerini gösteriyor. Başlıca nedenler arasında, çocuğun canının kahvaltı yapmayı istememesi ve özellikle kahvaltı etme alışkanlığı olmayan annenin çocuğa da bu alışkanlığı kazandıramaması ya da çocuğun sabah erken kalkamaması yer alıyor.Eğer, çocuğunuz akşamları düzenli olarak uyku saatini netleştiremiyorsa, erken yatmayı alışkanlık haline getiremiyorsa, sabah uyanmakta güçlük çekecektir ve okula yetişebilmek için kahvaltıdan vazgeçer.Oysaki tüm gece süren açlık sonrası yeni bir günün başlangıcında, çocuğunuzun güne hazırlanabilmesi için mutlaka kahvaltı etmelidir. Aksi takdirde çocuğunuz kendini güçsüz hisseder, başı döner, yeterli enerji oluşmadığı için zihinsel faaliyetleri de özellikle dikkat eksikliği oluşur, çalışma ve öğrenme yeteneği azalır. Bu da okuldaki başarısını olumsuz etkiler. Sağlıklı beslenme için üç öğünü düzenli tüketmek çok önemlidir. Büyüme çağındaki çocuğunuz ara öğünlerde süt, ayran, meyve suyu, peynirli ekmek gibi besinleri tüketmelidir.Yapılan araştırmalarda çocukların okulda hamburger, tost, kola, çikolata, cips, simit, çubuk kraker, kek gibi yiyecekleri çok sık tükettikleri saptandı. Ülkemizde bulunan bu yaş grubundaki 13,5 milyon çocuğun yüzde 16’sında beslenme bozukluğu görülüyor. Buna bağlı olarak çocuklarda;- Vitamin yetersizliği,- Diş çürükleri,- Bağırsak parazitleri,- Demir yetersizliğine bağlı kansızlık,- Gelişim geriliği ve kısa boyluluk,- İştahsızlık ve zayıflık,- Dikkat süresinin azalması ve algılama sorunu,- Öğrenmede güçlük,- Okulda devamsızlık,- Aşırı enerji alımı ve yetersiz hareket nedeniyle oluşan şişmanlık gibi birçok sağlık sorunu görülüyor.İlkokul çağındaki çocukların beslenmesi yaşına, boyuna, kilosuna, cinsiyetine ve fiziksel aktivitesine göre değişkenlik gösteriyor.Örnek menüKahvaltı: 1 su bardağı süt, beyaz peynir, 1 adet haşlanmış yumurta, 3–5 adet zeytin veya 1 su bardağı sıkılmış meyve suyu kaşarlı tost, 1–2 bıçak ucu tereyağı, bir ekmek kaşığı pekmez ve ekmek veya 1 su bardağı süt içine kahvaltı gevreği.Ara: Bir orta boy meyve.Öğle: Sandviç ekmeğinin arasına, peynir ya da köfte veya tavuk ve yeşillik ya da domates ilave edilerek yapılmış bir sandviç. (Ancak, havaların çok sıcak olduğu dönemlerde köfte ya da tavuktan vazgeçin.) Bir adet ayran.Ara: 1 orta boy meyve.Akşam: Etli sebze yemeği (Eğer, öğlenin sandviçi etsiz yapılmak zorunda kalınmışsa akşam öğününe et ilave edelim.) Pilav ya da makarna, salata ve bir küçük kase yoğurt.Gece: 1 su bardağı süt.