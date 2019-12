Kahvaltı etmeden kilo vermek hayal

Yağ yakma diyetiyle bir haftada dört kilo verin



Bir ayda aç kalmadan dört kilo



Sağlıklı bir kahvaltı, vücudun besin ihtiyacını karşılar ve kan şekerini (glükoz) dengede tutar. Vatan gazetesinin haberine göre, Mayo Clinic uzmanları günün en önemli öğününün kahvaltı olduğunu söylüyor. Yeni bir güne başlamak için vücuda enerji veren kahvaltı hem fiziksel açıdan hem de beyin için benzersizdir. Kahvaltı yapan kişiler;- Kilolarını kontrol edebilir. Daha geç acıkırlar, sonraki öğünlerde daha hafif yemekler tüketerek formlarını korurlar. Kahvaltı, diyet yapan biri için vazgeçilmezdir.- Daha düşük kolesterole sahip olurlar. Uzmanlar düşük kolestorelün kalp rahatsızlıkları yaşama riskini azaltığını belirtiyorlar.- Sabah boyunca daha iyi konsantre olur ve daha üretken olur. Uzmanlar bunun, beynin temel enerji maddesi olan glükozla bağlantılı olduğunu belirtiyor.- Gün boyunca daha çok mineral ve vitamin ile daha az yağ ve kolesterol yakarlar.Sağlıklı bir şekilde zayıflamak için şart olan kahvaltıda, aşağıdaki üç besin grubundan birer besin maddesi seçilmesi gerekiyor:- Sebze ve meyveler: Taze sebze ve meyveler, sebze-meyve püreleri ya da şeker eklenmemiş meyve suyu.- Tahıl: Bir çeşit tahıl ekmeği, mısır gevreği ya da bir çeşit çörek- Süt ürünleri: Az yağlı peynir, az yağlı bir kase yoğurt ya da yağsız sütİşte Mayo Clinic uzmanları tarafından önerilen ve her zaman kolaylıkla bulabileceğiniz en sağlıklı 8 gıda.Kırmızı mercimek: Çok iyi bir demir, magnezyum ve fosfor kaynağıdır. Düşük kalorilidir. Kronik rahatsızlıklardan ve kanserden korur. İçerdiği fosfor sayesinde hafızayı dinç tutar.Elma: Bünyesinde barındırdığı pektin isimli maddeyle kötü kolesterol ve glükoz seviyesini düşürür. Tazesi en büyük C vitamini kaynaklarından birisidir. Hücreleri ve damarları koruyarak vüçuda demir girişini kolaylaştırır.Yaban mersini: İdrar yolu iltihabından korur. Hafızayı geliştirir. Sağlıklı yaşlanma sağlar. Çok düşük kaloriye sahip olup, lif ve C vitamini açısından zengindir.Brokoli: İçinde bol miktarda kalsiyum, potasyum ve lif olması sayesinde kalp rahatsızlıkları ve kanserden korur. Hücreleri hasardan korumaya yarayan A ve C vitamini açısından zengindir.Badem: Yemişler arasında en fazla kalsiyumu bünyesinde barındırır. Lif, magnezyum ve demir bakımından zengindir. En iyi protein kaynaklarından biridir. Kolestrerol seviyesini düşürür.Somon: Mükemmel bir Omega-3 kaynağıdır. Tansiyonu düşürür, kalp krizi ve felç riskini azaltır. Çok az doymuş yağ ve kolesterol içerir.Ispanak: A, B, ve C vitaminleri ile demir, magnezyum ve kalsiyum barındırır. Bağışıklık sistemini canlandırır, deri ve saçları sağlıklı tutar.Sebze suyu: Likopen açısından son derece zengindir. Kanser ve kalp krizinden korur.Tatlandırıcılar kalori içermezken şekerin tatlılığına sahiptir. Şeker tüketimi kan şekeri seviyesini arttırdığı için özellikle şeker hastaları tarafından tercih edilirler. Tatlandırıcıların kanserojen maddeler oldukları çokça konuşulsa da Amerika’daki Ulusal Kanser Enstitüsü bu konuda herhangi bir kanıt olmadığını ısrarla belirtmektedir. Fakat yine de tatlandırıcı tüketiminin de bir üst sınırı vardır. Buna göre 75 kilodaki bir yetişkin için bir günde en fazla aspartan tüketimi 3.75 gramken sakarin tüketimi de 0.35 gramdır.Tahıl ekmekleri kapsamında buğday, yulaf ve arpa ekmekleri ele alınabilir. Özellikle ekmeği bolca tüketen toplumlarda tahıl ekmeği alışkanlığı fazla yerleşmemiştir. Her ne kadar alışılmış ekmekten farklı bir tada sahip olsa da sağlık açısından düşündüğümüzde, tahıl ekmeklerini beyaz ekmeğe tercih etmemiz gerektiği söylenebilir. Tahıl ekmekleri, içerdekleri liflerle sindirim sistemini rahatlatırken kalp rahatsızlıkları riskini de azaltır.Enerji içeceklerinin birkaç saatlik enerji verdiği doğrudur. Bu enerji, bu tür içeceklerde bol miktarda bulunan kafein ve şekerden kaynaklanır. Çok tüketilmesi duruhunda kilo alımına sebep olmasının yanısıra, kalp atışını hızlandırdığı için özellikle kalp rahatsızlıkları yaşayan kişilerde tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Fakat sağlık koşulları açısından enerji almak için doğal yöntemleri kullanarak, spor ve diyet yapmak her zaman için enerji içeceklerine tercih edilmelidir.- Dondurma yarım kase- Kuzu eti 60 gr- Mercimek yarım kase- Süt bir bardak- Tavuk 75 gr- Hindi 90 gr- Yoğurt bir kase- Tereyağı 1 çay kaşığı- Krem peynir 1 yemek kaşığı- Margarin 1 çay kaşığı- Mayonez 2 çay kaşığı- Badem 8 tane- Zeytinyağı 1 çay kaşığı- Zeytin 9 adet- Mısır gevreği yarım kase- Kek 1 adet- Makarna yarım kase- Patlamış mısır 2 kase- Patates püresi yarım kase- Çubuk kraker 30 adet- Pilav yarım kase- Çorba 1 kase- Brokoli 1 kase- Havuç 1 adet- Bamya yarım kase- Soğan yarım kase- Bezelye çeyrek kase- Ispanak (pişmiş) yarım kase- Domates 1 adet- Elma 1 adet- Kayısı 4 adet- Muz yarım adet- Portakal bir adet- Şeftali 1 adet- Erik 3 adet- Çilek 1 buçuk kase- Pasta 1 dilim- Bal 1 yemek kaşığı- Reçel 1.5 yemek kaşığı