Kahvaltı eden çocuk derslerde daha başarılı

Beyin performansı için en önemli öğünün kahvaltı olduğunu belirten Hayat Hastanesi Diyetisyeni Nurdan Camcı, öğrencilerin beslenme şekillerinin başarıya etkisinin büyük olduğunu söyledi.



Okul çağındaki çocukların beslenmelerine dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Diyetisyeni Nurdan Camcı, sabah kahvaltısını aksatmadan yapmalarının öneminin büyük olduğunu vurguladı. Camcı Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:



"Öğrencilerin sabah kahvaltılarını aksatmadan yapmaları onların okul başarısı için oldukça önemlidir. Kahvaltı çok önemli. Beyin performansı için en önemli öğün kahvaltı. Yapılan araştırmalarda kahvaltı etmeden okula giden çocukların, düzenli kahvaltı yapanlara göre daha zor öğrendikleri, derslere karşı ilgisiz kaldıkları ve başarı düzeyinin düşük olduğu ortaya çıkmıştır.



Okul çağındaki çocuklarınıza öncelikle sabah kahvaltısının önemini anlatın. Kahvaltı asla atlanmaması gereken bir öğün. 1 bardak süt veya meyve suyu ile geçiştirilmemeli. Kahvaltıya en az 15 dakika ayırmalı. İdeal bir kahvaltı için 1 bardak süt veya meyve suyu, 1 yumurta, peynir, zeytin, bal ve ekmek yeterli. Veya domatesli, peynirli omlet, 2 dilim ekmek ve 1 bardak meyve suyu."



Öğle yemeklerinde de mutlaka yemek yenmesi gerektiğini belirten Camcı, abur cubur tüketiminden kaçınılmasını istedi. "Aileler bu duruma ne kadar dikkat ederse çocuklarının sağlıklı beslenmeleri o kadar kolay olacaktır" diyen Camcı, "Bilinçsiz beslenme, sağlıksız nesiller yetişmesine neden oluyor. Kalp hastalıkları, bazı kanser türleri ve osteoporoz gibi pek çok ciddi hastalığın temeli çocuklukta atılıyor." dedi.

