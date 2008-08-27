Kahvaltı, çocuğun okul başarısını artırıyor

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ayça Vitrinel, çocukların mutlaka kahvaltısını yaparak okula gitmesi gerektiğini belirtti.



Prof. Dr. Vitrinel, yaptığı açıklamada, çocuğun hastalıklarla baş etmesi ve sağlığı için beslenmenin büyük önem taşıdığını, 6-12 yaş arasının çocukların gelişim gösterdikleri ve konsantrasyonlarının yüksek olması gereken dönemlerden olduğunu vurguladı.



Vitrinel, "Okula giden çocukların beslenme planında kahvaltının önemi büyüktür. Çocuğun mutlaka kahvaltısını yaparak okula gitmesi gerekir. Çünkü kahvaltı, çocuğun okul başarısını ve derslerdeki uyumunu arttırır. Ancak kahvaltıdaki besin maddelerinin dengeli alınması gerekiyor. Öğrenci okulda ara öğünlerde meyve, yoğurt, süt gibi yiyecekler almalı" görüşünü dile getirdi.



Okul çağı çocuklarında damlacık yoluyla bulaşan üst solunum yolu enfeksiyonlarının sık görüldüğünü, özellikle viral enfeksiyonların çok yoğun olduğunu kaydeden Vitrinel, bu tür rahatsızlıklarda burun damlalarının tedavi olarak yeterli olduğunu bildirdi.



Okula yeni başlayan çocukların ilk hevesin kitaplarını her gün taşımak olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ayça Vitrinel, şunları kaydetti:

"Halbuki çanta ağırlığının çocuk ağırlığının yüzde 15'ini geçmemesi gerekir. Bu da okul çağında aşağı yukarı 3 kiloya denk gelir. Ağır çantalar omurga eğriliklerine, bel ağrılarına neden olur. Çift askılı çantaların tek askılı olarak bir omuzda kullanılması şikayetleri arttırır. Çanta yerleştirilirken ağır olan materyaller bel bölgesine yakın yerleştirilmelidir. Çocuk uzun süre ayakta kalacaksa çantasını mutlaka omuzlarından indirmelidir. Çift askılı taşıma dışında, çantaları belden de bağlamak sağlık açısından önemlidir."



(AA)





