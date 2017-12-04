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Kahta’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)-  ADIYAMAN’ın Kahta İlçesi'nde, minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü 31 yaşındaki Orhan Akıncı öldü, arkasında oturan 40 yaşındaki Şefik Seçilmiş yaralandı

04 Aralık 2017 22:43

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)-  ADIYAMAN’ın Kahta İlçesi\'nde, minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü 31 yaşındaki Orhan Akıncı öldü, arkasında oturan 40 yaşındaki Şefik Seçilmiş yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Tivil Köyü yakınlarında meydana gelde. Mehmet Halil Kahraman yönetimindeki 02 KS 393 plakalı minibüs ile Orhan Akıncı idaresindeki 34 ES 1040 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada devrilerek metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü Orhan Akıncı ile arkasında oturan Şefik Seçilmiş yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Orhan Akıncı doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralanan Seçilmiş\'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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