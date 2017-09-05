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Kahta’da silahlı kavga: 3 yaralı

Haci BOZKURT / KAHTA (Adıyaman),(DHA) – ADIYAMAN’ın Kahta İlçesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan 3 kişi yaralandı

05 Eylül 2017 00:33

Haci BOZKURT / KAHTA (Adıyaman),(DHA) – ADIYAMAN’ın Kahta İlçesi\'nde iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan 3 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi\'nde meydana geldi. İki gurup arasına bilinmeyen bir nedenle tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Ziya Ercan (54), Ramazan Ercan(36) ve Furkan Okan (18), henüz kimliği saptanamayan kişi veya kişilerce ateşlenen tabancadan çıkan kurşunlarla yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olay yerinde ve hastanede güvenlik tedbirleri alan polis, tabancayı ateşleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

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