Kahta'da kaza: 5 yaralı

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN’nın Kahta İlçesi\'nde, aynı yöne giden otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde sanayi kavşağında meydana geldi. Adıyaman yönüne giden Murat Canlı yönetimindeki 02 FC 688 plakalı hafif ticari araç ile Yaşar Bozkurt yönetimindeki 02 KC 757 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler Canlı ve Bozkurt ile otomobilde bulunan Hüseyin, Ramazan ve Asiye Bozkurt yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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