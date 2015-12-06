Kahta'da 4 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi

Adıyaman'ın Kahta İlçesi'nde, etkili olan rüzgar nedeniyle sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 ayrı aileden 4 kişi hastanelik oldu.

Radikal’in haberine göre, Adıyaman'ın Kahta İlçesi'nde, etkili olan rüzgar nedeniyle sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 ayrı aileden 4 kişi hastanelik oldu.

Kahta'nın Yelkovan Köyünde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Yusuf Tosun ile eşi Hatice Tosun ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Salkımbağı Köyü'nde de yine sobadan sızan gazdan zehirlenen Erkan ve Fatma Turan çifti, yakınları tarafından baygın halde bulunduktan sonra çağırılan ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavisine başlanan Tosun ve Turan çiftinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı.