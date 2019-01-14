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Kahta'da 10 dönümlük alan heyelan nedeniyle kaydı

Haci BOZKURT/ KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda 10 dönümlük alandaki toprak, tarım arazilerine kaydı

14 Ocak 2019 22:00

Haci BOZKURT/ KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN\'ın Kahta ilçesinde yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda 10 dönümlük alandaki toprak, tarım arazilerine kaydı. 
Olay, Kahta ilçesi Girne Mahallesi\'nde meydana geldi. Şiddetli yağışların ardından bölgede bulunan arazide heyelan meydana geldi. Yaşanan heyelan nedeniyle 10 dönümlük arazideki tonlarca toprak, tarım arazilerine kaydı. Yerleşim birimlerine 50 metre mesafedeki heyalan büyük paniğe neden olurken, ekili araziler ve ağaçlar zarar gördü.

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