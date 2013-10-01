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'Kahrolsun Siyonizm demek nefret suçu mu olacak?'

Demokratikleşme paketinde, kişinin dili, ırkı, milliyeti, cinsiyeti, felsefi inancı ile suç işlenmesi ile ilgili ceza artırılıyor. Nefret suçunun işleyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek

01 Ekim 2013 18:35

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün ayrıntıları ile açıkladığı demokratikleşme paketine ilişkin Milli Gazete ve Yeni Akit'ten tepki geldi. Pakette yer alan “başörtüsü” ve “nefret suçu” ile ilgili düzenlemelere ilişkin Milli Gazete, "Başbakan Erdoğan, yeni süreçte nefret, ayrımcılık, yaşam tarzına müdahale gibi suçlarla daha etkin şekilde mücadele etmeye başladıklarını belirtti. Ancak burada zikredilen nefret suçlarına tam bir açıklık getirilmediği gibi anti Siyonist söylemlerin de bu kapsama girip girmediği de havada kalan bir nokta oldu" açıklaması ile tepki gösterdi. Yeni Akit ise, paket için "Yumuşak geçiş" yorumunda bulunarak  "başörtüsü ve nefret suçu ile ilgili düzenlemeler eleştirilere yol açtı" ifadesini kullandı.

 

Kahrolsun Siyonizm demek nefret suçu mu olacak?

 

"Ne zaman yürürlüğe gireceğinden net olarak hangi hususları içerdiğine kadar birçok muğlaklığa sahip olan pakette, dikkat çeken noktalardan birisi nefret suçlarına dair olan kısım oldu. Başbakan Erdoğan, yeni süreçte nefret, ayrımcılık, yaşam tarzına müdahale gibi suçlarla daha etkin şekilde mücadele etmeye başladıklarını belirterek, “Nefret saikiyle işlenmesi durumunda, belirli suçların cezalarını daha da artırıyoruz. Belirli suçlar, kişinin, dili, ırkı, milliyeti, rengi, cinsiyeti, engelliliği, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini veya mezhebi nedeniyle işlenirse, cezası daha da ağırlaşacak” ifadelerini kullandı. Ancak burada zikredilen nefret suçlarına tam bir açıklık getirilmediği gibi anti Siyonist söylemlerin de bu kapsama girip girmediği de havada kalan bir nokta oldu."

"Erdoğan’ın açıkladığı ‘Demokratikleşme Paketi’ devlet-millet kucaklaşmasına açılan bir kapı olarak değerlendirilirken, pakette yer alan “başörtüsü” ve “nefret suçu” ile ilgili düzenlemeler ise eleştirilere yol açtı."

 

Nefret suçlarında ceza artırılıyor

 

"Kişinin dili, ırkı, milliyeti, cinsiyeti, felsefi inancı ile suç işlenmesi ile ilgili ceza artırılıyor. Nefret suçunun işleyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Türkiye’de hiç kimse dilinden ırkından milletinden renginden inancından, gereğini yerine getirmekten dolayı ayrımcılığa maruz kalmayacak. Bunun için Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulu kurulacak."

 

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