Demokratikleşme paketi gazeteleri üçe böldü

Demokratikleşme paketi hükümete yakın gazeteler tarafından ‘devrim’ olarak yansıtılırken, merkez medya reformlara temkinli bir iyimserlikle yaklaştı. Muhalif basın ise pakete farklı gerekçelerle karşı çıktı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın dün açıkladığı demokratikleşme paketi gazetelerde geniş yer buldu.
Hükümete yakın Akşam ve Star gibi gazeteler paketi “devrim” olarak nitelendirirken, Hürriyet, Milliyet, Radikal gibi gazetelerin de içinde bulunduğu merkez medya daha temkinli bir iyimserlik tavrı takındı. Sözcü, Birgün ve Sol gibi farklı siyasi çizgilerdeki muhalif gazeteler ise paketi farklı yönleriyle eleştirdi. Bazı gazeteler pakete tamamen karşı çıkarken, bazıları ise paketi oldukça yetersiz buldu.
Demokratikleşme paketini manşetlerine taşıyan gazeteler, reformları böyle gördü:
‘30 Eylül devrimi’
Sabah: Daha çok özgürlüğe ve daha ileri demokrasiye doğru büyük hamle: Yeni Türkiye için 20 adım
Akşam: 30 Eylül manifestosu: Erdoğan devrimi
Star: 30 Eylül devrimi
Yeni Şafak: Demokrasiye yüksek standart
Takvim: Yeni Türkiye
Türkiye: İleri demokrasi için tarihi adım atıldı: Hoşgeldin özgürlük
Merkez medya daha temkinli yaklaştı
Hürriyet: Öncü paket
Milliyet: 18 yeni adım
Vatan: Yeni bir dönem
Posta: Kamuda türban serbest, dini inançların gereğini engelleyene hapis cezası, ilkokulda ‘Andımız’ kalktı
Zaman: Başbakan merakla beklenen demokratikleşme paketini açıkladı: Özel okullarda Kürtçe eğitim serbest
Habertürk: Demokrasiye bir adım daha
Radikal: Demokrasi 1.0 (Yeni sürüm gelecek)
Taraf: Evet, devam edelim
Bugün: Özel okullarda Kürtçe eğitim
Yeni Asya: Kamuda örtü yasağı ve öğrenci andı kalkıyor
Muhalif basın karşı çıktı
Sözcü: İşte Tayyip’in paketinin özeti: Andımız kaldırıldı, türban ve çarşaf serbest bırakıldı GERİSİ BOŞ!
Birgün: Demokrasi dendi seçim paketi çıktı
Sol: Gericileşme paketi
Yurt: TC’yi adım adım tasfiye paketi
Yeniçağ: ‘Paket’ten Türk düşmanlığı çıktı
Ortadoğu: İhanetin paketi açıldı
Aydınlık: Şeyh Tayyip paketi
Evrensel: Biri bunlara demokrasiyi anlatsın
Milli Gazete ve Akit’ten ‘nefret suçu’ vurgusu
İslami kesime yakınlığıyla bilinen Milli Gazete ve Akit ise demokratikleşme paketine ihtiyatlı bir destek geldi. Milli Gazete, “Manşet Başbakan’dan” manşetiyle duyurduğu haberin spotunda “Kahrolsun Siyonizm demek nefret suçu mu olacak” diye sorarken, Akit de, “Yumuşak Geçiş” başlıklı haberinde “Nefret suçu tanımlansın” çağrısında bulundu.