Demokratikleşme paketi gazeteleri üçe böldü

Demokratikleşme paketi hükümete yakın gazeteler tarafından ‘devrim’ olarak yansıtılırken, merkez medya reformlara temkinli bir iyimserlikle yaklaştı. Muhalif basın ise pakete farklı gerekçelerle karşı çıktı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın dün açıkladığı demokratikleşme paketi gazetelerde geniş yer buldu.

Hükümete yakın Akşam ve Star gibi gazeteler paketi “devrim” olarak nitelendirirken, Hürriyet, Milliyet, Radikal gibi gazetelerin de içinde bulunduğu merkez medya daha temkinli bir iyimserlik tavrı takındı. Sözcü, Birgün ve Sol gibi farklı siyasi çizgilerdeki muhalif gazeteler ise paketi farklı yönleriyle eleştirdi. Bazı gazeteler pakete tamamen karşı çıkarken, bazıları ise paketi oldukça yetersiz buldu.

Demokratikleşme paketini manşetlerine taşıyan gazeteler, reformları böyle gördü:

‘30 Eylül devrimi’

Sabah: Daha çok özgürlüğe ve daha ileri demokrasiye doğru büyük hamle: Yeni Türkiye için 20 adım

Akşam: 30 Eylül manifestosu: Erdoğan devrimi

Star: 30 Eylül devrimi

Yeni Şafak: Demokrasiye yüksek standart

Takvim: Yeni Türkiye

Türkiye: İleri demokrasi için tarihi adım atıldı: Hoşgeldin özgürlük

Merkez medya daha temkinli yaklaştı

Hürriyet: Öncü paket

Milliyet: 18 yeni adım

Vatan: Yeni bir dönem

Posta: Kamuda türban serbest, dini inançların gereğini engelleyene hapis cezası, ilkokulda ‘Andımız’ kalktı

Zaman: Başbakan merakla beklenen demokratikleşme paketini açıkladı: Özel okullarda Kürtçe eğitim serbest

Habertürk: Demokrasiye bir adım daha

Radikal: Demokrasi 1.0 (Yeni sürüm gelecek)

Taraf: Evet, devam edelim

Bugün: Özel okullarda Kürtçe eğitim

Yeni Asya: Kamuda örtü yasağı ve öğrenci andı kalkıyor

Muhalif basın karşı çıktı

Sözcü: İşte Tayyip’in paketinin özeti: Andımız kaldırıldı, türban ve çarşaf serbest bırakıldı GERİSİ BOŞ!

Birgün: Demokrasi dendi seçim paketi çıktı

Sol: Gericileşme paketi

Yurt: TC’yi adım adım tasfiye paketi

Yeniçağ: ‘Paket’ten Türk düşmanlığı çıktı

Ortadoğu: İhanetin paketi açıldı

Aydınlık: Şeyh Tayyip paketi

Evrensel: Biri bunlara demokrasiyi anlatsın

Milli Gazete ve Akit’ten ‘nefret suçu’ vurgusu

İslami kesime yakınlığıyla bilinen Milli Gazete ve Akit ise demokratikleşme paketine ihtiyatlı bir destek geldi. Milli Gazete, “Manşet Başbakan’dan” manşetiyle duyurduğu haberin spotunda “Kahrolsun Siyonizm demek nefret suçu mu olacak” diye sorarken, Akit de, “Yumuşak Geçiş” başlıklı haberinde “Nefret suçu tanımlansın” çağrısında bulundu.