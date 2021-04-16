“Kahrolsun Recep Tayyip Erdoğan diktatörlüğü” sloganına beraat

Antalya’da Avukatlık Yasası’nda yapılmak istenen değişikliği protesto etmek amacıyla düzenlenen eylemde “Kahrolsun Recep Tayyip Erdoğan diktatörlüğü” şeklinde slogan atan Avukat İsmet Hancı’nın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, “Cumhurbaşkanının sahip olduğu yetkiler Osmanlı padişahları dahil günümüzde hiçbir devlet yöneticisinde bulunmamaktadır” diye savunma yapan sanığın attığı sloganın Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunu oluşturmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

Alican Uludağ’ın haberine göre, dava dosyasında Avukatlık Yasası’nda yapılmak istenen değişiklikle ilgili Antalya’da 8 Temmuz 2020 tarihinde yaklaşık 30 avukatın katılımıyla protesto gösterisi düzenlendiği belirtildi. Dosyaya göre, grup içerisinde bulunan Avukat İsmet Hancı, bu sırada “Kahrolsun Recep Tayyip Erdoğan diktatörlüğü” şeklinde slogan attı. Polis tarafından kimliği tespit edilen avukat Hancı hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan dava açıldı.

Savcı ceza istedi

Antalya 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşması bugün (15 Nisan 2021) görüldü. Esas hakkındaki mütalaasını veren Cumhuriyet savcısı Sefa Aydoğan, sanığın cezalandırılmasını istedi. Mütalaada, “sanığın sözlerinin duraksamaya yer bırakmayacak şekilde Cumhurbaşkanının şahsına yönelik olduğunu ve sanığın siyasi eleştiriden ziyade Cumhurbaşkanına hakaret kastıyla slogan attığı”nı savundu.

"Eğer diktatör sözcüğü suç olsaydı, bu sonuçlar kaldırılırdı"

Bunun üzerine savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan İsmet Hancı, kendisini şöyle savundu:

“Google.com arama motorundan diktatör Erdoğan, tek adam Erdoğan, faşist Erdoğan, diktatör AKP v.b. şekilde arama yapıldığında yüz binlerce sonuç çıkmaktadır. Eğer diktatör sözcüğü suç olsaydı, bu sonuçlar kaldırılırdı. Ben medyadan, yazarlardan alıntılar yaptım. Cumhurbaşkanının sahip olduğu yetkilerinin Osmanlı padişahları dahil günümüzde hiçbir devlet yöneticisinde bulunmamaktadır. Sunduğum alıntılar da baskıcı bir rejim altında bulunduğumuz anlaşılmaktadır. Ben de buna yönelik diktatör sözcüğünü kullandım, beraatimi talep ederim.”

Yargıç: Suçun unsurları oluşmadı

Yargılamayı sonlandıran Mahkeme Yargıcı, sanık hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçunu işlediği iddiasıyla açılan davada, sanığın üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

Beraat kararına Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itiraz edeceği öğrenildi. Davaya ilişkin son sözü Yargıtay söyleyecek.