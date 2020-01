Kahramarmaraşlı muhtarlardan Afrin'deki Mehmetçiğe destek

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta 110 muhtar, Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılan Mehmetçiklere destek vermek için kurbanlık koyun ve yöresel yiyeceklerle Kilis\'e gitti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi\'nin öncülüğünde, Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçe belediyelerinin destekleriyle gerçekleştirilen organizasyon kapsamında, muhtarlar, ellerinde Türk bayrakları ile belediye binasının önünde toplandı. Yanlarına kurbanlık 20 koyun ile ceviz, sucuk gibi yöresel yiyecekleri de alan muhtarları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Züver Çetinkaya, Ak Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici yolcu etti.

Kilis\'e gidenler arasında bulunan Akçakoyun Mahalle Muhtarı Atilla Kebapçı\'nın babası Alaettin Kebapçı (74), koyunu göstererek, \"Evimizde yetiştirdiğimiz kurbanımızdı. Otobüste kucağımda götüreceğim ve askerlerimize yedirmeden de dönmeyeceğim\" dedi.

ARSLANHAN: BU ONURLU MÜCADELENİN YANINDAYIZ

Dulkadiroğlu Muhtarlar Derneği Başkanı Resul Arslanhan ise izin verilmesi halinde Afrin\'e de geçmek istedikleri belirterek şunları söyledi:

\"Kurbanlarımızı aldık, inşallah orada kesip yedirme durumu olursa yanlarında da olacağız. Ülkemizin bu onurlu mücadelesini destekliyoruz. Her zaman Cumhurbaşkanımızın yanındayız, yanında olacağız, onurdur, şereftir. Biz de her zaman bu onurlu mücadelenin yanındayız inşallah.\"

GÜRBAK: MEHMETÇİKLERİMİZE KINALI KUZULAR GÖTÜRÜYORUZ

Onikişubat Muhtarlar Derneği Başkanı Ramazan Gürbak da TSK\'nın Suriye\'nin gerçek Suriyelilere verilmesi için mücadele verdiğini ifade ederek, \"Türk milletinin töresinde bir yere giderken, bir hasta ziyaretine de gitsek eli boş gidilmez. Çam sakızı çoban armağanı, Mehmetçiklere kınalı kuzulardan götürmek istedik. Yöremize ait bazı yiyeceklerden paketler yaptırdık. Bu hediyeler tamamen muhtar arkadaşların katkılarıyla olmuştur. Her zaman Başkomutanımızın ve şanlı Türk ordumuzun yanındayız. İstikamet Afrin\" diye konuştu.

DEBGİCİ: SURİYELİLER ÜLKELERİNE DÖNECEK

Ak Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici de Mehmetçiğin Afrin\'den sağ salim dönmesi için dua ettiklerini söyledi. Debgici, \"İnşallah terörü son noktasına getirdik, artık bu iş bitecek ve ülkemizde yaşayan 3 milyon kadar Suriyeli kardeşlerimizi tekrar vatanlarına göndereceğiz ve orada yaşamalarını sağlayacağız\" dedi.

ÇETİNKAYA: ASKERİMİZİN ARKASINDAYIZ

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Züver Çetinkaya da muhtarları da davranışlarından dolayı tebrik ettiklerini belirterek, \"Aslında devletimiz güçlüdür. Belki de bizim buradan götüreceğimiz, muhtarlarımızın çam sakızı çoban armağanı dediği şeylere ihtiyacı yok ama biz askerimizin yanında, manevi olarak onlara destek olma ve gerekirse de kanımızın son damlasına kadar da arkalarında olduğunu göstermenin bir sembolik karşılığı olarak bu hediyeleri muhtarlarımız götürecek\" diye konuştu.

Muhtarlar daha sonra 2 otobüs ile Kilis\' hareket etti.



