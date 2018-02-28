Kahramanmaraş'tan Afrin'deki Mehmetçiğe 1 ton bal

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ Arı Yetiştiriciler Birliği, Suriye\'nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/PYD\'ye yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçiğe 1 ton bal gönderdi. Birlik Başkanı Yemliha Öksüz, Afrin\'deki askerlerin yanında olduklarının mesajını vermek istediklerini belirterek, \"Biz bu selamı tatlandıralım balla diye düşündük. Bu tatlı, ballı bir selamdır\" dedi.

Afrin\'deki Mehmetçiğin yanında olduğunu göstermek adına Kahramanmaraş genelinde yapılan maddi ve manevi desteğe arıcılar da katıldı. Arıcılar, kendi aralarında Mehmetçik için 1 ton bal topladı. 2 bin 196 kavanoza doldurulan ballar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nihat Pakdil, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İhsan Emiralioğlu, Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Hasan Gezginç ile Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya\'nın katıldığı törenle Afrin\'e gönderildi.

ÖKSÜZ: GEREKİRSE 10 TON GÖNDERİRİZ

Kahramanmaraş Arı Yetiştiriciler Birliği Başkanı Yemliha Öksüz, 1 ton balı arıcıların kendi aralarında topladığını belirterek, \"Bu; bal toplamadan ziyade \'askerlerimize, devletimize, yanındayız hep beraberiz, birlikteyiz\' mesajıdır, bir selam göndermedir. Biz bu selamı tatlandıralım balla diye düşündük. Bu tatlı, ballı bir selamdır. Kahramanmaraş\'tan kahraman askerlerimize selam olsun\" diye konuştu.

ERKOÇ: MİLLETİMİZ, HADSİZLERE HADDİNİ BİLDİRİYOR

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ise Kahramanmaraşlıların Zeytin Dalı Harekatı başladığı günden bu yana Mehmetçiğ destek olma adına bir şeyler yapma gayreti içinde olduğunu belirterek, şunları söyledi:

\"Bu şekilde gönlünün askerlerimizle, kahraman ordumuzla beraber olduğunu net bir şekilde göstermek adına bu tür etkinlikler ve yardımlar düzenlenmekte. Kahramanmaraşlı hemşerilerimizle gurur duyuyoruz. Afrin\'de şehit olan kardeşlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz, şükranla yad ediyoruz. Kahraman ordumuza muzafferiyet diliyoruz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız liderliğinde aziz milletimiz omuz omuza Türkiye\'yi tehdit etme hadsizliğine düşenlerin haddini Allah\'ın izniyle bildiriyor, bildirmeye de devam edecek inşallah.\"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nihat Pakdil de birlik yönetimini ve arıcıları tebrik ederek, \"Bunu; devlet- millet dayanışmasının, milli birliğin güzel bir örneği olarak görüyorum. İnşallah umudumuz, kahramanlarımız hedefledikleri şekilde, başarılı bir şekilde görevlerini ifa edecekler, bundan kesinlikle eminiz. Dualarımız onlarla\" dedi.

Konuşmaların ardından dua edildi ve ballar Afrin\'deki Mehmetçiğe ulaştırılmak üzere Hatay\'ın Hassa Kaymakamlığı\'na gönderildi.



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