Kahramanmaraş’ta yabancı uyruklu 4 IŞİD’li yakalandı

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Pazarcık İlçesi'nde şüphe üzerine durdurduğu bir araçta yakalanan yabancı uyruklu A.C.M., M.H., Ö.A. ve Ö.O., IŞİD üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.

Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan yabancı uyruklu kişilerin IŞİD üyesi oldukları ve Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye geldikleri belirlendi. Sınıra örülen beton duvarların altından tünel kazarak Kilis'e geçtiklerini söyledikleri belirtilen IŞİD üyeleri sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.