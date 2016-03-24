IŞİD davası: Ebu Hanzala'nın arasında bulunduğu 7 kişi tahliye edildi

Terör örgütü IŞİD'in Türkiye'deki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 7'si tutuklu 96 sanık hakkında açılan davanın 4'üncü duruşması yapıldı. Duruşmada aralarında Ebu Hanzala olarak bilinen Halis Bayancuk'un da bulunduğu 7 tutuklu sanığın tamamı tahliye edildi.

DHA'nın haberine göre, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Halis Bayancuk, Cemil Aslan, Enes Yelgün, Erdal Yaşar, Mehmet Karlı, Suriyeli Muhammed Mustafa Halli ve Asaad Khelifalkhadr ile 21 tutuksuz sanık hazır bulundu.

‘IŞİD’i desteklemiyorum’

Önceki celse ifadeleri alınmayan Suriyeli Muhammed Mustafa Halli ve Asaad Khelifalkhadr, tercüman aracılığıyla ifade verdi. Fransız pasaportlu iki kadını İstanbul'dan Gaziantep'e buradan da IŞİD'e katılmak üzere Suriye'ye gönderdikleri iddia edilen Suriyeliler, ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi. Türkiye'ye kaçak yollarla geldiğini ve burada turizm işiyle uğraştığını anlatan Asaad Khelifalkhadr, "Turizm işiyle uğraştığım için dışarıdan gelen kişilerin istemesi üzerine onları bazen gezdiriyoruz. Kimseyi IŞİD'e göndermedim. IŞİD'i desteklemiyorum. Fikirlerini de benimsemiyorum" dedi.

Bayuncuk’tan tercümana tepki

Bu arada lafa giren Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk tercümanın eksik çevirdiğini söyleyerek, Asaad'ın ifadesinde IŞİD'den mağdur olduğunu bu yüzden Türkiye'ye geldiğini söylediğini belirtti.

Tercüman da böyle bir ifadeyi duymadığını söyledi. Tercüman kadınla, Bayancuk arasında ikili diyalog gelişince mahkeme başkanı Ahmet Civelek, Bayancuk'u uyardı.

Mahkeme Başkanı, tercümanın yeminli olduğunu hatırlattı ve sanığa yeniden sordu. Sanık bu kez "Suriye'de Beşar Esad'la IŞİD'le arasında çatışma çıkması üzerine artık bizim için yaşanacak bir yer değildi. Bu yüzden Türkiye'ye eşimle birlikte geldim. IŞİD'e adam kazandırdığım söz konusu olamaz" diye konuştu. Diğer Suriyeli tutuklu sanık Muhammed Mustafa Halli de Suriye'deki iç çatışmadan kaçarak kaçak yollarla önce Gaziantep'e oradan da İstanbul'a geldiğini ve burada çay ocağı işlettiğini belirtti. 2 eşinin olduğunu birinin Libya'da birinin de Suriye 'de kaldığını anlatan Halli, IŞİD'e katılmak üzere kimseyi Suriye'ye göndermediğini söyledi.

‘Bombalar bana ait değil’

Daha sonra tutuksuz sanıkların ifadelerine geçildi. Sanıklardan İrfan Gül, mahkeme başkanının sorması üzerine evinde bulunan ve oy kullanılmaması yönünde bildirilerin kendisine ait olmadığını, evinin önünde bulduğunu ve üzerinde ayetler olduğu için nasıl imha edeceğini bilemediğini söyledi. El Kaide operasyonunda tutuklanan ve bu davada tutuksuz sanık olan Gökhan Bulut da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldığı duruşmada tutuklanmasına gerekçe olan bomba ve silahların sorulması üzerine, bombaların kiraladığı arabada bulunduğunu ve kendisine ait olmadığını ileri sürdü. Bulut, "Bombalar arabanın bagajında değil, motor kısmında bulundu. Oraya da birileri bırakmış. Bombalar bana ait değil. Zaten o davada silahtan ceza aldım. Örgüt üyeliğinden beraat ettim" diye konuştu.

Sanıklara tahliye

Duruşmada aralarında Halis Bayancuk'un da bulunduğu 7 tutuklu sanığın tamamı tahliye edildi.