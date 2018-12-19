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Kahramanmaraş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşlerine yasak

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ Valiliği'nce huzur ve güven ortamının bozulmaması için 31 Aralık'a kadar kentte toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi etkinliklerin yasaklandığı açıklandı

19 Aralık 2018 21:22

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ Valiliği\'nce huzur ve güven ortamının bozulmaması için 31 Aralık\'a kadar kentte toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi etkinliklerin yasaklandığı açıklandı.
Kahramanmaraş Valiliği\'nden yapılan açıklamada, \"İlimiz sınırları içerisinde tesis olunan huzur ve güven ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu\'nun 17\'nci maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi doğrultusunda; il genelinde toplantı, gösteri ve benzeri etkinlikler 12/12/2018 günü saat:08:00’den 31/12/2018 günü saat 17:00’ye kadar yasaklanmıştır\" denildi. 

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