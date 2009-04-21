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Yaşam

Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu

21 Nisan 2009 23:15

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 535 parça tarihi eser ele geçirilirken olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 kişinin ellerinde bulundurdukları eski eserleri satmak için Muş'tan Kahramanmaraş'a geleceği bilgisini edinmesi üzerine harekete geçti. Pazarcık İlçesi'ne bağlı Narlı Beldesi'nde, önlemler alan jandarma, Muş'tan geldiği saptanan otomobili durdurarak içinde arama yaptı.

Yapılan aramada, Roma, Bizans ve Helenistik dönemlerine ait 303 adet muhtelif süs eşyası, 186 adet gümüş ve bronz sikke, 29 adet tarihi obje, 7 adet çanak çömlek, 7 adet tarihi değere sahip silah, 3 heykel ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.

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