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Yaşam

Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı

21 Nisan 2009 00:36

Kahramanmaraş'ta, Jandarma ekiplerinin yaptığı yol denetimleri sırasında durdurulan bir minibüste yapılan aramada, 185 sikke ile 349 muhtelif tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi "tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alındı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi Narlı beldesi Üçyol mevkinde kontrol noktası oluşturarak yol denetimi yapan Jandarma ekipleri, durdurdukları bir minibüste arama yaptı.

Aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen çeşitli madenlerden yapılmış toplam 185 sikke ile 349 adet muhtelif tarihi eser ele geçirildi.

Minibüsteki 4 kişi, Jandarma ekiplerince "tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alındı.

Jandarma karakolunda ifadesi alınan şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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