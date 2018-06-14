Kahramanmaraş'ta sel faciası: Anne ve 2 çocuğu bodrum kattaki dairede boğuldu (2)

NOT: Sel felaketinde ölen anne ile çocukların yaşları kaynağından alınan bilgi ile düzeltildi.

SEL SULARI DUVARI YIKIP EVE GİRMİŞ

Kahramanmaraş\'ta meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden Fatma Uşak (40) ile çocukları Ali Osman Uşak (7) ve Mevlüt Uşak\'ın (9) ölümünün ardından olay yerinde yapılan incelemede suların evin arka penceresinden girdiği belirlendi. Yolun yukarısından gelen sel sularının evin arkasındaki ihata duvarını yıkıp arka pencereden içeri girdiği tespit edildi. Fatma Uşak\'ın felaketten dakikalar önce sel sularının getirdiği bir ağaç dalını aldıktan sonra eve girdiği ortaya çıktı. Olayı görenlerin bir hazır sıva imalatı yapan iş yerinde çalışan Hasan Uşak\'ı aradıkları ancak Uşak\'ın eve geldiğinde acı haberi aldığı belirtildi.

BABA UŞAK ACI HABERLE SARSILDI

Bu arada olaydan sonra \'sel var eve gel\' şeklinde haber verilmesiyle işten ayrılarak eve gelen inşaat ustası Hasan Uşak, eşi ve iki çocuğunun ölüm haberiyle sarsıldı. Eşi ve iki çocuğunu kaybeden Hasan Uşak, yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Büyük acı yaşayan Uşak, rahatsızlanınca yakınları tarafından hastaneye götürüldü.

Öte yandan, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ile İl Emniyet Müdürü Doğan İnci de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Daha sonra bir açıklama yapan Vali Özkan, ilgili birimlerin selin ardından gerekli çalışmalara başladığını belirterek, \"Bu bölgede 3 tane kardeşimiz sele maruz kalmak suretiyle vefat etmiş durumda. Vefat eden kardeşlerimizin mekanları cennet olsun\" dedi.

Başkan Fatih Mehmet Erkoç ise, tahminlerin üzerinde bir yağmur yağdığını belirterek, \"Çok üzgünüz, şehrimizin altyapısıyla ilgili yoğun çalışmalar, kilometrelerce yağmur kanalları, su kanalları yaptık ama hatta kuşaklama kanalı da yapıldı, şehrin hemen yukarısında yeni yapıldı. Ama bölgesel yağan bu aşırı sağanak karşısında bu bildiğim kadarıyla, öğrendiğimiz kadarıyla meteorolojinin de tahmin etmediği bir yağış bir anda bastırdı. Çok acı bir olayla karşı karşıyayız, başımız sağ olsun Allah rahmet eylesin\" diye konuştu.

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