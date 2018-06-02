Kahramanmaraş'ta nesli tehlikedeki beyaz bantlı engerek bulundu

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta, nesli tükenmekte olan endemik türlerden \'Beyaz bantlı dağ engereği\' bulundu. Sürüngen uzmanı Öğretim Görevlisi Dr. Deniz Yalçınkaya, bu türün dünyada sadece Türkiye\'de yaşadığını söyledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü\'nce yürütülen \'Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi\' çalışmaları aralıksız devam ediyor. Toros Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yardımcısı sürüngen uzmanı Öğretim Görevlisi Dr. Deniz Yalçınkaya ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü\'nde görevli Biyolog Özlem Gülnar tarafından yürütülen çalışmalar sırasında Andırın\'ın kırsalında bir yılanla karşılaşıldı. Dr. Yalçınkaya, yakından incelediği yılanın nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan endemik türlerden \'Beyaz bantlı dağ engereği\' (Montivipera albizona) olduğunu belirledi.

\'DÜNYADA SADECE TÜRKİYE\'DE VAR\'

Engerek hakkında bilgiler veren Dr. Deniz Yalçınkaya, \"Tespit edilen yılan, dünyada sadece Türkiye\'de var, ülkemize endemik bir tür. Kırsalda çok nadir görülen bir türdür ve koruma altındadır. IUCN tarafından da koruma altına alınmış bir türdür. Maraş, Sivas, Hatay, Erzincan ve Tunceli\'de de kayıtları var. Kahramanmaraş\'ta ilk defa 2006\'da görülmüştü. 2015\'te başka bir çalışma yürütürken de ben ikinci kez görüntülemiştim.\"



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