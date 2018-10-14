Kahramanmaraş'ta minibüs devrildi: 1 ölü, 11 yaralı (2) - yeniden

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta freni boşalan minibüsün, ormalık alana devrilmesi sonucu Gülsüm Aytekin (65) öldü, 5\'i çocuk 11 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Dereli Mahallesi Yedikuyular Kayak Merkezi yolunda meydana geldi. Bertiz Mahallesi\'nden şehir merkezine giden Yaşar Aytekin (33) yönetimindeki 46 S 1112 plakalı minibüs, Çandır mevkinde freninin boşalması sonucu kontrolden çıkıp bariyerleri aşarak şarampole devrildi. Kazada Gülsüm Aytekin olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Yaşar Aytekin ile minibüste bulunan Arda Aytekin (9), Mehmet Aytekin (45), Yağmur Aytekin (6), Mehmet Aras Aytekin (1), Mehmet Aytekin (78), Perihan Aytekin (27) Kevser Çam (4), Barış Çam (32), Keziban Çam (31) ve İrem Sultan Çam (6) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Gülsüm Aytekin\'in cesedi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

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