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Yaşam

Kahramanmaraş'ta keçi operasyonu KAHRAMANMARAŞ (A.A)

08 Ocak 2012 17:58

-Kahramanmaraş'ta keçi operasyonu KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 08.01.2012 - Kahramanmaraş'ta uçurumda mahsur kalarak donma tehlikesi geçiren 7 keçi kurtarıldı. Göksun ilçesi Şahinkayası beldesi Kurucuova köyünde yaşayan Mustafa Söz, 2 gün önce, 7 keçisini Keş Dağı'na otlatmaya götürdü. Otlanan 7 keçi, 300 metre yüksekliğindeki kayalık alandan uçuruma yuvarlandı. 2 gün boyunca keçilerini kurtarmaya çalışan ancak başarılı olamayan Söz, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne haber verdi. Kahramanmaraş Dağcılık Arama ve Kurtarma Derneği (KADAK) ekibi, 10 köylü ve 3 dağcıyla yoğun kar yağışı altında, keçilerin düştüğü alana traktörlerle ulaştı. KADAK ekipleri, yaklaşık 4 saat süren uğraş sonucu 7 keçiyi kurtardı. KADAK Başkanı Sait Kılıçsallayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylünün ihbarı üzerine yola çıktıklarını, yoğun kar yağışı olması ve zeminin çok kaygan olması nedeniyle çok zorlansalar da 300 metrelik uçurumdan 7 keçiyi kurtardıklarını söyledi. Halatlara bağladıkları keçileri uçurumdan çıkardıklarını belirten Kılıçsallayan, ''Burası çok zorlu bir alan. Yoğun kar yağışı altında düşme tehlikesine karşılık vatandaşımızın 7 keçisini kurtardık. Görevimiz insanları kurtarmak olduğu kadar bütün canlıları kurtarmaktır'' dedi. Mustafa Söz ise 2 gün boyunca ağaç dalları atarak beslediği 7 keçisini kurtardıkları için ekiplere teşekkür etti.

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