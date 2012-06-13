Kahramanmaraş'ta kaza: 1 ölü, 51 yaralı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, yaptığı açıklamada, kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 10'u ağır toplam 51 kişinin yaralandığını belirtti.

Tarım işçilerini taşıyan 2 aracın arka arkaya kaza yaptığını anlatan Aydın, ''Önde seyreden minibüs kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarparak devrilmiş. Hemen arkasında bulunan kamyonet de bir süre seyrettikten sonra devrilmiş'' dedi.

Kazada yaralanan 51 işçi ve yanlarındaki eşyaları yola saçıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolunun araçların çekilmesinin ardından trafiğe açıldığı bildirildi.