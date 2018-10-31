Kahramanmaraş'ta kaza: 1 ölü, 2 yaralı (2)

UZMAN ÇAVUŞLUĞU KAZANMIŞTI

Kahramanmaraş\'ın Türkoğlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Serkan Zorba\'nın (21) uzman çavuşluk sınavını kazandığı, hafta sonu Manisa\'daki birliğine teslim olacağı belirtildi.

Gaziantep\'in Nurdağı Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Zorba\'nın cenazesi, Türkoğlu\'nda toprağa verilecek. Kazada yaralanan Burak Kavak ve Mehmet Alp Kucan\'ın tedavilerinin devam ettiği ifade edildi.

Ramazan TUNCER/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)



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