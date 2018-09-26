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Kahramanmaraş'ta kaybolan çocuk aranıyor

PAZARCIK (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde Mehmet Çetin'den (16) 11 gündür haber alınamıyor

26 Eylül 2018 14:35

PAZARCIK (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ın Pazarcık ilçesinde Mehmet Çetin\'den (16) 11 gündür haber alınamıyor.
Sakarya Mahallesi\'nde 16 Eylül\'de ahırdaki hayvanlara bakmak için dışarı çıkan Mehmet Çetin, eve dönmedi. Bunun üzerine arama çalışması başlatan yakınları, Mehmet\'e bulamadı. Hüseyin Çetin, oğlu Mehmet\'in kaybolduğunu jandarmaya bildirdi. Mehmet Çetin\'in bulunması için güvenlik güçleri çalışma başlattı. Oğlunun hayatından endişe ettiklerini belirten Hüseyin Çetin, \"Jandarmaya ve gerekli yerlere bildirdik. Oğlumun hiçbir kötü huyu yoktu. Hayatından endişe ediyoruz. Görenlerin, tanıyanların bize yardımcı olmasını istiyoruz\" dedi.

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