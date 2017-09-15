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Kahramanmaraş'ta kablo hırsızına suçüstü

Mücahit YOLCU/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta girdiği fabrikada hırsızlık yapan 32 yaşındaki Mustafa P

15 Eylül 2017 19:54

Mücahit YOLCU/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta girdiği fabrikada hırsızlık yapan 32 yaşındaki Mustafa P., polis tarafından 30 kilo bakır ile suçüstü yakalandı.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, alınan bir ihbarla gittikleri Erkenez Mahallesi\'ndeki boş bir tekstil fabrikasında Mustafa P.\'yi bakır kablo çalarken suçüstü yakaladı. Çuvala koyduğu 30 kilo bakır kabloya polis tarafından el konulurken, Mustafa P.  gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü\'nde ifadesi alınan ve hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlenen Mustafa P., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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