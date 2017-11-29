Kahramanmaraş'ta istinat duvarı çöktü, otomobiller altında kaldı (2)

ENKAZDAN 7 ARAÇ ÇIKARILDI

Kahramanmaraş\'ta istinat duvarının çökmesi sonucu meydana enkaz altında kalan araçlar tek tek çıkarıldı. Tonlarca ağırlığın altında kalarak ezilen 7 araç, ekiplerin 6 saatlik çalışması sonrası çıkarıldı.

Site sakinlerinden öğretmen Teyfik Atıcı, hurdaya dönen araçlardan birisinin kendisine ait olduğunu belirterek, \"Sabah saatlerinde gürültüyle yataktan fırladık. Sonra apar topar dışarı çıktığımda duvarın çöktüğünü gördüm. Benim aracım da duvarın altında kalarak pert oldu. Çok şükür can kaybı yok, tek tesellimiz bu\" dedi.

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