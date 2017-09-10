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Kahramanmaraş'ta, İsrail bayrağı ile Barzani fotoğrafı yakıldı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta Milliyetçi Gençlik Platformu üyeleri, Irak'ın kuzeyinde 25 Eylül'de yapılacak bağımsızlık referandumuna tepki gösterip Barzani'nin fotoğrafı ile İsrail bayrağı yaktı

10 Eylül 2017 20:33

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta Milliyetçi Gençlik Platformu üyeleri, Irak\'ın kuzeyinde 25 Eylül\'de yapılacak bağımsızlık referandumuna tepki gösterip Barzani\'nin fotoğrafı ile İsrail bayrağı yaktı.
İl Özel İdaresi binası önünde toplanan grup adına açıklamayı platform üyesi Ökkeş Ekberoğlu yaptı. Barzani\'nin İsrail\'in işbirlikçisi olduğunu öne süren Ekberoğlu şunları söyledi:
\"Bu referandumun gerçek amacı Kürtlere bağımsızlık sağlamak değil, bölgede ikinci bir İsrail inşa edilmesidir. Bunun bir sonraki safhası Türkiye\'den toprak talebi olacaktır. Barzani o kadar çizmeyi aşmış ve şaşırmıştır ki, Kerkük\'ü bile sahiplenmeye başlamış ve bu uğurda gerekirse Türkiye ile savaşacağını söyleyerek Türkiye\'ye meydana okumaya kadar gitmiştir. Bilindiği üzere bu süreç, devletimizin en üst kademeleri tarafından beka sorunu olarak tarif edilmiştir. Atalarımızın emaneti olan Musul\'u, Kerkük\'ü Barzani\'nin ellerine bırakmayacağız.\"
Basın açıklamasında sık sık tekbir getiren grup daha sonra İsrail, sözde Kürdistan bayrağı ve Mesut Barzani\'nin fotoğrafını yaktı.

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