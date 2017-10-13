Kahramanmaraş'ta FETÖ'den 9 tutuklama (2)

TUTUKLU SAYISI 14\'E CIKTI

Kahramanmaraş\'ta, 9 kişinin tutuklandığı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) \'Mahrem asker ve polis yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan diğer 10 şüpheli de sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5\'i mahkemece tutuklanırken, 5\'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Bu tutuklamalarla birlikte aynı operasyonda tutuklananların sayısı 14\'e çıktı.

\"DARBE GECESİ DUA TELKİNİ\"

FETÖ\'nün emniyet ve TSK\'ya sızması için küçük yaşta ağlarına düşürdükleri çocukları sistematik ve planlı toplantılar yapıp birebir ilgilenerek sadece kendilerine itaat etmeleri sağlanarak örgüt üyesi yaptıkları öne sürülen şüphelilerin sorgulamalarında suçlarını itiraf ettkleri belirtildi. Şüphelilerin örgüt içinde kod adı ile mahrem bir şekilde faaliyet göstererek asker ve polis okuluna sızdırdıkları kişileri meslek hayatları boyunca takip altında tuttukları ve bu kişileri daha sonra birbirlerine devrederek örgütle bağlarının kesilmesinin önüne geçildiği iddia edildi. Ayrıca birçoğunda örgütün gizli haberleşme programı olduğu ortaya çıkan şüphelilerden birinin darbe gecesinde bir mahrem yönetici tarafından dua etmesi telkininde bulunduğunu itiraf ettiği kaydedildi.

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