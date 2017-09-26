Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Eyyüp BURUN/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ın Afşin ile Çağlayancerit ilçelerinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yapılan operasyonlarda örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullandığı belirlenen 14 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yapılan teknik takipte Avşin ve Çağlayancerit İlçesi\'nde çok sayıda kişinin örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullandığını tespit etti. Bu saptama ardından savcılık kararıyla sabah saatlerinde harekete geçen polis, 2 ilçede çok sayıda adrese operasyon düzenledi. 14 kişinin gözaltına alındığı operasyonda arama yapılan evlerde çok sayıda dijital veri ele geçirildi. Polis, gözaltına aldığı şüphelileri sorgulamak üzere emniyete götürdü.