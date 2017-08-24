Kahramanmaraş'ta faciadan dönüldü

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta fabrika işçilerini taşıyan servis minibüslerinin kullandığı yolda manevra yapan kamyon, 31 bin 500 voltluk yüksek gerilim hattını taşıyan elektrik direğine çarptı. Devrilen direk beraberinde 2 direği daha devirirken, olayın servis minibüslerinin gitmesinden kısa süre sonra olması ve şans eseri yoldan başka bir aracın geçmemesi faciayı engelledi.

Olay, sabah saatlerinde Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunun servis yolunda meydana geldi. İsmail Apaydın, 31 KNS 80 plakalı kamyonu bakım için araç servisine getirdi. Apaydın\'ın servis önünde manevra yaptığı kamyon, 31 bin 500 voltluk yüksek gerilim hattı taşıyan elektrik direğine çarptı. Yüksek gerilim hattını taşıyan direk ve 100 metre aralıklarla bulunan 2 direk daha devirdi.

KAMYONET ALEV ALDI

Direklerin devrilmesiyle 31 bin 500 voltluk elektrik enerjisi taşıyan teller yere düştü ve etrafa kıvılcımlar saçmaya başladı. O sırada servis önünde park halinde bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi\'nin 46 PH 960 plakalı kamyonet de üzerine elektrik tellerinin düşmesi sonucu alev aldı. Çevredekilerin yangın tüpleriyle müdahalesi sonucu alevler büyümeden söndürüldü. Bölgede bulunanlar, olayın fabrikada sabah mesaisinin başlamasından kısa süre sonra meydana geldiğini ve aksi taktirde tellerin servis araçlarının üzerine düşmesi halinde bir faciaya neden olabileceğini söyledi.

İhbar üzerine sevk edilen polis ekipleri, halkın da kullandığı servis yolunu trafiğe kapattı. Olay yerine gelen elektrik dağıtım şirketi ekipleri ise tellerdeki elektriği kesti.

\"GERİ ÇIKARKEN BİR SES DUYDUM\"

3 elektrik direğinin devrilmesine neden olan İsmail Apaydın da kamyonu servise getirdiği sırada olayın meydana geldiğini belirterek şunları söyledi:

\"Servise girdim, arkamdan da buranın yetkilisi giriyordu. Oradan bir bayan çıktı ve ona korna çaldım yeni geldiğim için nerede yaptıracağımı bilmiyorum. İleriye gittim arkadaşlar \'Buradan anarya çık öbür taraftan gel. Buradan içeriye alacak yerimiz yok\' dediler. Sağda araba var, solda araba var. Aynayı onlara ayarladım geliyorum ve ayna haliyle göstermiyor. Buraya geldiğimde bir ses duydum ve arkasından da direklerin yıkıldığını duydum. Aynadan görülmüyor, direkler. Kimse yardımcı da olmadı. Burada kapı da yok. Yapacak bir şey yok.\"



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