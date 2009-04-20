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Yaşam

Kahramanmaraş’ta çocuk yardımı izdihamı

20 Nisan 2009 18:01

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çocuk yardımı almak isteyen kadınlar izdihama neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, çok sayıda kadın, çocuk yardımı almak için sabah erken saatlerde Ziraat Bankası Türkoğlu Şubesi önünde toplandı.

Yardımın ödenmeye başlanmasıyla, vatandaşlar bir an önce içeri girmek istedi. Bu sırada yaşanan izdihamda bazı kadın ve çocuklar ezilme tehlikesi yaşadı. 

Bankanın camları kırıldı 

Banka güvenlik görevlilerinin de sıkıntılı anlar yaşadığı izdiham sırasında banka şubesinin camları kırıldı.

Bankanın Şube Müdürü Fatih Kuş, 2 bin 800 anneye 150'şer TL çocuk yardımı ödemesinde bulunacaklarını ifade ederek, yaşanan olaylardan üzüntü duyduğunu belirtti.

Yaşanan izdihamın çok sayıda annenin yardım dağıtımının ilk gününde paralarını almak istemesinden ve güvenlik görevlilerinin uyarılarını dinlememelerinden kaynaklandığını ifade eden Fatih Kuş, "Anneler yardım paralarını sonraki günlerde de alabilirler. Onlardan isteğimiz aceleci olmamaları ve yardım almaya beraberlerinde çocuklarını getirmemeleri" dedi.

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